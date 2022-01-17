Джерело - Чемпіон.
Фінальна стадія футзального Євро-2022 відбудеться з 19 січня до 6 лютого в Амстердамі та Гронінгені.
Турнір стане першим футзальним Євро, у фінальній стадії якого зіграє не 12, а 16 збірних. З 2018 року чемпіонати Європи з футзалу проводяться раз на чотири роки, а не кожні два роки, як раніше.
Шістнадцять учасників поділили на чотири групи. Збірна України потрапила до групи А, в якій суперниками є Нідерланди (господарі), Сербія та Португалія (чемпіон). Дві найкращі команди з кожної групи вийдуть до 1/4 фіналу.
Склади груп:
Група A: Нідерланди (господарі), Сербія, Україна, Португалія (чемпіон)
Група B: Казахстан, Італія, Словенія, Фінляндія.
Група C: Росія, Польща, Словаччина, Хорватія
Група D: Грузія, Іспанія, Азербайджан, Боснія та Герцеговина
Груповий етап
Тур 1
19 січня. 18:30. Група А. Сербія - Португалія
19 січня. 21:30. Група А. Нідерланди - Україна
20 січня. 18:30. Група В. Казахстан - Словенія
20 січня. 21:30. Група В. Італія - Фінляндія
21 січня. 18:30. Група С. Росія - Словаччина
21 січня. 21:30. Група С. Польща - Хорватія
22 січня. 15:30. Група D. Грузія - Азербайджан
22 січня. 18:30. Група D. Іспанія - Боснія та Герцеговина
Тур 2
23 січня. 15:30. Група А. Сербія - Україна
23 січня. 18:30. Група А. Португалія - Нідерланди
24 січня. 18:30. Група В. Італія - Словенія
24 січня. 21:30. Група В. Фінляндія - Казахстан
25 січня. 18:30. Група С. Хорватія - Росія
25 січня. 21:30. Група С. Польща - Словаччина
26 січня. 18:30. Група D. Боснія та Герцеговина - Грузія
26 січня. 21:30. Група D. Іспанія - Азербайджан
Тур 3
28 січня. 18:30. Група В. Казахстан - Італія
28 січня. 18:30. Група В. Словенія - Фінляндія
28 січня. 21:30. Група А. Україна - Португалія
28 січня. 21:30. Група А. Нідерланди - Сербія
29 січня. 15:30. Група С. Словаччина - Хорватія
29 січня. 15:30. Група С. Росія - Польща
29 січня. 18:30. Група D. Грузія - Іспанія
29 січня. 18:30. Група D. Азербайджан - Боснія та Герцеговина
Плей-оф
Чвертьфінали
31 січня. ЧФ1: переможець групи B - друге місце групи A (Амстердам)
31 січня. ЧФ2: переможець групи A - друге місце групи B (Амстердам)
1 лютого. ЧФ3: переможець групи C - друге місце групи D (Амстердам)
1 лютого. ЧФ4: переможець групи D - друге місце групи C (Амстердам)
Півфінали
4 лютого. ПФ1: переможець ЧФ2 - переможець ЧФ4 (Амстердам)
4 лютого. ПФ2: переможець ЧФ1 - переможець ЧФ3 (Амстердам)
Матч за третє місце. 6 лютого. 15:30
Фінал. 6 лютого. 18:30