Двох білоруських лижниць відсторонили від змагань за підтримку опозиції

Двох білоруських лижниць Світлану Андріюк та Дар'ю Долідович відсторонили від участі в міжнародних змаганнях.

Про це повідомляє Reuters.

Андріюк і Долідович втратили свої ліцензії після звинувачень у підтримці політичної опозиції в країні.

Спортсменки заявили, що Білоруський лижний союз минулого місяця деактивував їхній код FIS. Цей індивідуальний ідентифікаційний номер потрібен для участі в змаганнях під егідою FIS. Відтепер білоруски не можуть виступати на міжнародних стартах, включаючи кваліфікаційні змагання.

За словами лижниць, голова Білоруської федерації лижних гонок Олександр Дарахович ще в листопаді 2021 року наказав заборонити Андріюк і Долідович виступати на міжнародному рівні й брати участь у національних тренувальних зборах.

Раніше, керівника футболу Білорусі затримали у Чехії.