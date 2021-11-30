Керівника футболу Білорусі затримали у Чехії

Голова Білоруської федерації футболу наближений до самопроголошеного президента Олександра Лукашенка

Чеська поліція затримала голову Білоруської федерації футболу Володимира Базанова разом з дружиною Тетяною.

Про це повідомляє Denik N.

Обоє подорожували разом з жіночої збірною Білорусі, яка мала зіграти 30 листопада матч в Чехії

Коли про це стало відомо місцевим політикам, вони обурилися. Адже Базанова вважають наближеним до Олександра Лукашенка – самопроголошеного президента Білорусі. Ще у 2020 році Естонія, Латвія та Литва внесли Базанова у "чорний список" осіб, причетних до фальсифікації виборів в Білорусі.

30 листопада стало відомо, що чеська поліція затримала Володимира Базанова та його дружину. Офіційною причиною затримання стало порушення карантинних заходів.

Також варто відзначити, що поїздка Базанова до Чехії не носила статуту офіційної, адже він не отримував запрошення від місцевої федерації футболу.