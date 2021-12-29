Жан Беленюк - найкращий спортсмен України 2021 року за версією Чемпіона

Беленюк на один бал випередив Усика

Джерело - Чемпіон.

Наприкінці року різні видання традиційно визначають найкращих і підводять певні підсумки року, що минає. Тож ми також своєю редакцію вирішили дотримуватися традицій і обрали п'ять найкращих спортсменів України у 2021 році. Кожен експерт назвав свою п'ятірку, поставивши кожного спортсмена на відповідне місце.

У визначення кращих із кращих взяло участь 6 журналістів нашого видання. Кожен обирав з будь-кого, хто має український паспорт. За перше місце спортсмен отримував 6 балів, за друге - 4, і так далі....

Тож розпочинаємо у зворотньому відліку.

5. Дар'я Білодід - 6 балів

Досягнення: бронзова медаль на Олімпіаді у Токіо

На Олімпіаді-2020 українські шанувальники спорту від дзюдоїстки Білодід чекали золотої медалі. І надії були обґрунтованими, адже у 2018 та 2019 роках Дар'я двічі поспіль була чемпіонкою світу. Та все ж українці не вдалося стати на найвищу сходинку п’єдесталу. Однією з причин, можливо, є епідемія COVID-19, що суттєво вплинула на підготовку та вибила зі змагального ритму.

У Токіо Білодід дійшла до півфіналу, в якому поступилася господарці Фуні Тонакі. Надії на золото втрачені. Українка змогла зібратися та у бронзовій сутичці перемогти Ширу Рішоні з Ізраїлю. Ця перемога була те ж у радість Білодід, яка після сутички не стримувала сліз, святкуючи завоювання бронзової медалі.

4. Еліна Світоліна - 7 балів

Досягнення: бронзова медаль на Олімпіаді у Токіо, чвертьфіналістка US Open

2021 рік для Еліни Світоліної був досить насиченим. Великих перемог на турнірах до Олімпіади не мала. А незадовго до Ігор у Токіо українка зіграла весілля з відомим французьким тенісистом Гаелем Монфісом. Можливо, ця знакова подія в житті додала Світоліні сил.

На Олімпіаді-2020 Еліна виграла чотири поспіль матчі. У півфіналі її суперницею була чешка Маркета Вондроушова. На жаль українка змогла взяли лише чотири гейми - 3:6, 1:6. У матчі за бронзову медаль з Оленою Рибакіною (Казахстан) Світоліна проявила характер, переломивши хід гри - 1:6, 7:6(5), 6:4. Ця медаль стала найкращим досягненням в історії українського тенісу на Олімпійських іграх. Після Ігор у Токіо українка дійшла до чвертьфіналу US Open. А у листопаді Світоліна вперше з травня 2017 року вилетіла з ТОП-10 рейтингу WTA. Але не варто засмучуватися. Здобута олімпійська медаль у Токіо залишає приємні спогади про цей рік.

3. Михайло Романчук - 11 балів

Досягнення: срібна та бронзова медалі на Олімпіаді у Токіо, дворазовий чемпіон Європи

У травні 2021 року у Будапешті Михайло Романчук на чемпіонаті Європи здобув дві золоті медаль. Він виграв запливи на 800 м (результат 7 хв. 42,61 сек) та 1500 м (14 хв. 39,89 сек.). Цей успішний виступ став одним із позитивних факторів у підготовці до Олімпійських ігор.

У Токіо Романчук здобув срібну медаль на 1500 м вільним стилем і бронзу на 800-метрівці. Михайло першим зробив медальний дубль в складі олімпійської команди України, ставши мультимедалістом Токіо-2020. Відзначимо, що Романчук здобув прем’єрне срібло для олімпійської команди України за часом змагань.

2. Олександр Усик - 29 балів

Досягнення: чотири чемпіонські пояси у важкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF і IBO

Для Олександра Усика 2021 рік став найуспішнішим завдяки одному бою. Український боксер у ніч на 26 вересня у Лондоні на арені Tottenham Hotspur за присутності близько 67 тисячі глядачів провів бій з британцем Ентоні Джошуа. Фаворитом бою вважали Джошуа, але сталося все по-іншому…

Усик впевнено провів всі 12 раундів поєдинку і долю протистояння визначали судді. Неозброєним оком була помітна перевага українця, який наприкінці бою міг відправити Джошуа у нокдаун. Усі три судді віддали перемогу Усику. Для непереможеного українського боксера це вже 19-а перемога в його професійній кар’єрі.

Олександр Усик забрав його чотири чемпіонські пояси у найпрестижнішій надважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF і IBO. Ті самі пояси, які Ентоні здобув у 2017 році якраз у драматичному поєдинку з Кличко-молодшим.

1. Жан Беленюк - 30 балів

Досягнення: золота медаль на Олімпіаді

У Токіо олімпійська збірна України здобула 19 медалей. Це нібито і чудово. І керівництво спорту в України задоволено результатом. Але от гіркий присмак результату є - лише одна золота медаль. Це і стало причиною того, Україна у медальному заліку Олімпіади-2020 розташувалася аж 44-ій сходинці... Єдиним, кому вдалося здобуто золото Олімпіади, став борець Жан Беленюк. Успішний виступ і одна золота медаль українців Беленюка віднесли до фаворитів різних рейтингів. Так і у нашому випадку. Жан Беленюк лише на один бал випередив боксера Олександра Усика та став найкращим спортсменом України 2021 року за версією Чемпіона.

5 років тому у Беленюка була прикра поразка у фіналі борцівського турніру на Олімпіаді у Ріо-де-Жанейро. То ж все так підвищувало мотивацію Беленюка на змаганнях у Токіо.

Беленюк на Олімпійських іграх розпочав виступи з 1/8 фіналу. Український борець здолав спочатку чемпіона Європи Зураба Датунашвілі, якому програв у 2021 році. Після чого вибив з турніру представника Алжиру Башида Сід Асара завдяки тому, що останнім здобув очко. У півфіналі українець на класі переміг хорвата Івана Гуклека. Угорський борець Віктор Лерінц, брат якого, Тамаш, став олімпійським чемпіоном напередодні в іншій ваговій категорії був суперником українці у фіналі. Беленюк святкував перемогу з рахунком 5:1 та здобув таку бажану золоту олімпійську медаль.

Також в опитуванні зустрічалися прізвища: Захарєєв (6), Ягупова (4), Лузан (3).