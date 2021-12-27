Джерело - Чемпіон.

Наприкінці року різні видання традиційно визначають найкращих і підводять певні підсумки року, що минає. Тож ми також своєю редакцію вирішили дотримуватися традицій і обрали п'ять найкращих футболістів України в 2021 році. Кожен експерт назвав свою п'ятірку, поставивши кожного гравця на відповідне місце.

У визначення кращих із кращих взяло участь 8 журналістів нашого видання. Кожен обирав з будь-кого, хто має український паспорт. За перше місце футболіст отримував 6 балів, за друге - 4, і так далі....

Тож розпочинаємо в зворотньому відліку.

5. Микола Шапаренко (Динамо Київ) - 9 балів

Досягнення: Чвертьфіналіст Євро-2021, чемпіон України, володар Кубка України.

Для 23-річного півзахисника Динамо 2021 рік видався більш ніж успішним. З приходом у клуб Мірчі Луческу, Шапаренко став одним із лідерів команди та постійним гравцем стартового складу. Однак, головною звитягую центрхава став звісно ж чемпіонат Європи. Шапаренко розпочав турнір (9 хвилин) на лаві запасних, але після травми Зубкова на початку стартової гри з Нідерландами вийшов на поле та видав шикарний чемпіонат.

Шапаренко став найкращим серед українців на Євро-2020 за одним із ключових показників сучасного футболу - рух м'яча вперед. Зазначимо, 10-й номер збірної виграва конкуренцію в Руслана Маліновського.

Напевне, більшого чекали від Шапи вболівальники Динамо в Лізі чемпіонів, але кияни в цілому виглядали в турнірі блікло, тому й виділити когось важко.

4. Андрій Ярмоленко (Вест Гем Юнайтед) - 17 балів

Досягнення: Чвертьфіналіст Євро-2020, на чемпіонаті Європи забив два голи та віддав два асисти в 5 матчах.

Беззаперечний лідер збірної України. Справжній вожак команди. Незважаючи на травми та відсутність ігрової практики в Вест Гемі, чемпіонат Європи провів на ТОП-рівні, проявивши залізний характер.

У клуб ж справи в Ярмоленка зовсім кепські. Усе йде до того, що влітку 2022 року Андрій покине лондонський клуб.

3. Олександр Зінченко (Манчестер Сіті) - 19 балів

Досягнення: Чемпіон Англії, фіналіст Ліги чемпіонів, чвертьфіналіст Євро-2020, гол + пас Зінченка допомогли збірній України перемогти Швецію в 1/8 фіналу чемпіонату Європи.

Гравець Манчестер Сіті провів на звичному для себе, високому рівні увесь рік. Перед Євро-2021 Зіна в складі Манчестер Сіті зіграв у фіналі Ліги чемпіонів, провівши на полі увесь матч. На жаль, для уболівальників Містян команда програла Челсі (1:0) та не змогла здобути омріяний Кубок. Зінченко став четвертим українським футболістом, який зіграв у фіналі найпрестижнішого клубного турніру Європи.

На чемпіонаті Європи Зінченко був одним із лідерів збірної України, зігравши в усіх п'яти матчах від дзвінка до дзвінка. В 1/8 фіналу проти Швеції Зінченко забив після шедевральної передачі Ярмоленка, а на 119-й хвилині матчу зробив той самий крос, після якого Артем Довбик подарував Україні безсонну ніч та путівку в 1/4 фіналу.

2. Роман Яремчук (Гент, Бенфіка) - 23 бали

Досягнення: Чвертьфіналіст Євро-2020.

Основний нападник збірної України зіграв на чемпіонаті Європи в усіх 5 матчах. На рахунку Яремчука 2 голи та 2 асисти. Був одним із кращих у скліді українців за коефіцієнтом корисності. Одразу після чемпіонату Європи перебрався до лісабонської Бенфіки.

У складі Бенфіки пробився в плей-оф Лігии чемпіонів, забивши фактично вирішальний гол у ворота рідного Динамо.

1. Руслан Маліновський (Аталанта) - 42 бали

Досягнення: 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, чвертьфіналіст Євро-2020.

Незважаючи на досить невиразну гру на Євро-2020, принаймні вболівальники чекали від центрального півзахисника набагато більшого, Маліновський видав потужний рік у складі Аталанти. Українець став найкращим асистентом Серії А в сезоні 2020/21 та допоміг бергамаскам здобути "бронзу" чемпіонату Італії.

Також в оптуванні зустрічалися прізвища: Бущана (3), Забарного (2), Циганкова (2), Мудрика (2), Різника (1) і Гармаша (1).