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Російський боєць ММА побив жінку через гучну музику

Сьогодні 10:43 86 0
Російський боєць програв дебютний поєдинок у професійних боях, але здолав жінку
Російський боєць ММА побив жінку через гучну музику

Джерело - 24tv.ua.

Російський боєць ММА Ільяс Муцаєв побив жінку, яка попросила зробити музику в машині тихіше о другій годині ночі.

Про це повідомляє Eurosport

Боєць змішаних єдиноборств у напівлегкій вазі Ільяс Муцаєв у ніч з 23-го на 24 грудня побив жінку за прохання зробити музику тихіше.

Олена Ступнікова попросила 18-річного Ілляса приглушити звук у машині, що стояла у її дворі посеред ночі.

"От так зробиш у своєму дворі ввічливе зауваження приглушити надзвичайно гучну музику о другій годині ночі якійсь юній зірці і проведеш ніч у поліції в написанні заяви про завдання тілесних ушкоджень", – написала Ступнікова в соцмережах.

У листопаді 2021-го Муцаєв дебютував у ММА поєдинком проти Магомеда Дадаєва та програв одностайним рішенням суддів.

Раніше, поліція затримала екскерівника фан-клубу Спартака, який напав на журналіста.

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