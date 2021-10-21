Джерело - Чемпіон.

Поліція затримала колишнього керівника фан-клубу Спартака Валентина Коршунова.

Про це повідомляє телеграм-канал Мутко проти.

На нього було складено протокол про адміністративне правопорушення, після чого Валентин був поміщений в ізолятор.

За осудною статтею Коршунову загрожує 15 діб арешту, але можливо додавання кримінального покарання. Також в крові у колишнього глави фан-клубу Спартака був знайдений алкоголь.

Раніше було опубліковано відео нападу на журналіста після матчу Ліги Європи Спартак - Лестер (3:4). В ході конфлікту агресор нецензурно висловлювався, вимагаючи припинити його знімати, після чого накинувся на репортера.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua