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Гутцайт відмовився їхати на Олімпіаду в Пекін

Вчора 23:54 227 0
Вадим Гутцайт не хоче займати чиєсь місце
Гутцайт відмовився їхати на Олімпіаду в Пекін
#Гутцайт

Джерело - slovoidilo.ua.

Міністр спорту Вадим Гутцайт відмовився їхати на Олімпійські ігри у Пекіні.

Про це розповів сам чиновник в інтерв'ю Слово і Ділу.

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"Чи поїду на Олімпіаду? Ні.

З яких міркувань? Щоб не займати чиєсь місце. Хоча я впевнений, що місце міністра спорту, напевно, йде окремим рядком. Але, по-перше, дуже багато роботи тут, і справді, щоби більше поїхало фахівців, які б там справді допомагали, і менше глядачів", - відзначив Гутцайт.

Раніше, Гутцайт оцінив результати збірної України на Олімпіаді у Токіо.

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