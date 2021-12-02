Визначилася сума виділена на спорт у державному бюджеті на 2022 рік.

Про це заявив Міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт.

"Сьогодні Верховна Рада України ухвалила Державний бюджет на 2022 рік. Відтак Мінмолодьспорту отримає 8,2 млрд грн на розвиток галузі! Детально розповім про основні напрями, на які будуть спрямовані кошти:

- реалізація молодіжної політики та національно-патріотичне виховання - 124,9 млн грн, в тому числі вперше передбачені кошти на забезпечення діяльності Українського молодіжного фонду обсягом 45 млн грн;

- розвиток наукових досліджень та спортивної медицини - 56,4 млн грн;

- підготовка й участь українських спортсменів у зимових Олімпійських, Паралімпійських, літніх Дефлімпійських іграх у 2022 році, а також підготовка й участь у Всесвітніх іграх з неолімпійських видів спорту - 1,6 млрд грн;

- спорт осіб з інвалідністю - 900 млн грн;

- розвиток фізичної культури та спорту та спорту вищих досягнень - 2,6 млрд грн;

- розвиток спортивної інфраструктури - 2,7 млрд грн;

- субвенція з державного бюджету місцевим на виконання окремих заходів з реалізації соціального проекту Президента України "Активні парки – локації здорової України" обсягом 143,1 млн грн, які також вперше передбачені у 2022 році", - йдеться у заяві Гутцайта.