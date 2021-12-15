Тренер назвав дату повернення Мак-Грегора

Колишній чемпіон UFC у двох вагових категоріях Конор Мак-Грегор повернеться в октагон влітку 2022 року.

Про це розповів тренер бійця Джон Кавана в інтерв'ю MMA Junkie.

"Ми ще не повернулися до тренувань з ММА, але він хоче проявити всю силу та підготовленість, і розумно підходить до цього питання.

Я сказав би, що Конор повернеться на початку літа. Я зустрінуся з ним, він зараз повернувся до Дубліна, так що я побачу його, коли повернуся додому до Ірландії. Я впевнений, що у нас буде слушний час, щоб відсвяткувати Різдво, а потім призначити час для повернення", – сказав Кавана.