ТОП-10 спортсменів України 2021 року - Дар'я Білодід

Джерело - Чемпіон.

АСЖУ продовжує оголошувати імена найкращих атлетів України за підсумками 2021 року, що увійшли до ТОП-10, визначеного Експертною Радою Асоціації. Дев’яте місце у рейтингу посідає бронзова призерка Олімпійських Ігор у Токіо, неймовірна та непоступлива Дар’я Білодід.

ТОП-10 спортсменів України 2021 року - Олена Старікова

Від Дар’ї всі чекали олімпійського “золота”, що й не дивно, адже вона поставила перед собою високу планку, двічі поспіль ставши чемпіонкою світу у 2018 та 2019 роках. Однак пандемія коронавірусу, очевидно, вплинула на функціональну готовність цілеспрямованої спортсменки, не дозволивши їй підійти до головного старту на піку форми.

Перший дзвіночок пролунав ще у жовтні 2020-го, коли наша зіронька вперше за півтора року програла. Втім, ніщо не триває вічно, а тому придавати великого значення перерваній переможній серії тоді нікому не хотілося. Та на жаль, у квітні, за три місяці до Олімпіади, Білодід надто великою ціною здобула медаль чемпіонату Європи у Лісабоні. У півфіналі українка зустрілася з представницею Росії Іриною Долговою, і на передостанній секунді виконала вирішальний прийом, який приніс перемогу.

Та насолодитися тією важливою і принциповою звитягою не вдалося ані Дар’ї, ані її вболівальникам. У момент атаки вона пошкодила ліву руку. З фіналу, де Білодід повинна була боротися з Дістією Красникі з Косово, вона знялася і автоматично стала срібною призеркою змагань, хоча фактично залишилася на тому чемпіонаті Європи непереможеною.

У півфіналі токійської Олімпіади Білодід, яка вже увійшла в історію як наймолодша дворазова чемпіонка світу з дзюдо, поступилася представниці Японії Фуні Тонакі. Однак після цього вона не опустила руки, зібралася у найбільш відповідальний момент і перемогла у бронзовій сутичці Ширу Рішоні з Ізраїля.

Фото: Getty Images

Асоціація спортивних журналістів.