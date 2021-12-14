ТОП-10 спортсменів України 2021 року - Олена Старікова

Джерело - АСЖУ.

Як склалося вже за доброю традицією, цінець року - це можливість підбити підсумки, згадати найцікавіше та визначити найкращих, принаймні в спорті.

Асоціація спортивних журналістів уже традиційно визначає найкращих спортсменів України року, що минає.

Так склалося, що через пандемію коронавірусу саме 2021-ий став олімпійським роком, а Ігри у Токіо – його центральною подією. З тієї ж причини, й головний турнір футбольного чотириріччя у Старому Світі – чемпіонат Європи, відбувся саме цього літа. Відтак Євро-2020, як і Олімпіада залишивши у своїй назві минулорічні цифри, захопило увагу світового суспільства, а, отже, й медіа. Саме ці дві мега-події стали першочерговим мірилом успішності українських спортсменів.

Водночас відбулися й інші знакові події, на яких українські атлети досягли унікальних успіхів, як-от об’єднавчий бій за чотири чемпіонські пояси у надважкій вазі професійного боксу, який виграв Олександр Усика або ж історичний успіх наших каноїстів та байдарочників на чемпіонаті світу…

Експертна Рада АСЖУ, до якої входять 12 досвідчених медіа-фахівців – членів Правління Асоціації спортивних журналістів, прагнула врахувати найважливіші спортивні події та взяти до уваги всі найвагоміші досягнення наших атлетів, аби максимально об’єктивно визначити Десятку найкращих атлетів року. Переможець Рейтингу ТОП-10 буде автоматично оголошений Найкращим Атлетом 2021-го року.

Тож відлік розпочато!

Десяте місце в рейтингу посідає віце-чемпіонка Олімпійських Ігор у Токіо Олена Старікова.

У своєму улюбленому спринті для Олени Старікової все вийшло майже так, як вони із тренером запланували. Успішно подолавши попередні заїзди, Старікова в двох гонках півфіналу обігнала спортсменку з Гонконгу Лі Вай Цзе. А от канадійка Келсі Мітчелл у двох фінальних заїздах була трохи швидшою за українку. Але це “срібло” в останній олімпійській день стало дійсно вагомим. Адже з 2008-го року, коли в Пекіні “срібло” в гонці переслідування здобула Леся Калітовська, у нас не було олімпійських нагород у гонках на велотреку. Взагалі ж, ця медаль є четвертою олімпійською нагородою в історії українського велоспорту часів Незалежності. І саме Олена Старікова поставила 19-ту медальну срібну крапку в українській історії олімпійського Токіо.

Фото: Getty Images

Асоціація спортивних журналістів України.