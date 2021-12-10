Українська шаблістка Ольга Харлан програла на Олімпіаді тому, що не було змагань тривалий час.

Про це заявила сама спортсменка.

"До Олімпіади в Токіо потрібно було готуватися п'ять років, і це мене вибило з колії. Було жахливо тренуватися в карантин, найдепресивніший час, який був у моєму житті.

Я пам'ятаю той день, коли сказали, що Олімпіади не буде. Я сіла на дивані, не знаю, що робити - плакати? Був ступор. Я до останнього вірила, що знайдуть якісь заходи та таки проведуть Олімпіаду.

Очікування Олімпіади мене вбило, бо я не мав змагань півтора року, лише один турнір за цей час. Це жахливо. У мене був ритм 20 років, коли я знала всі розклади змагань, збори.

Програла на Олімпіаді тому, що не було змагань тривалий час, не було духу змагання, не було азарту.

Усі чекали лише золоту медаль від мене, а я в такій ситуації налаштовувалась на те, щоб завоювати хоч якусь медаль", - сказала Харлан.