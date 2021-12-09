Дев'ята медаль для збірної України

Джерело - Чемпіон.

У київському Центрі спорту Ліко на юніорському чемпіонаті світу 2021 року зі стрибків у воду українки Ксенія Байло та Анна Арнаутова здобули срібні нагороди.

Це вже дев'ята медаль України на цьому чемпіонаті. Раніше Байло здобула золоту медаль.

Перемогу завоювала російська пара Уляна Клюєва та Єлизавета Кузіна. Трійку замкнули італійські спортсменки Еліза Піцціні та Ребека Курті.

Юніорський чемпіонат світу

Стрибки у воду

Дівчата, синхрон, трамплін 3 м

Київ (Україна)

9 грудня 2021 року

1. Уляна Клюєва - Єлизавета Кузіна (Росія) 283,50

2. Анна Арнаутова - Ксенія Байло (Україна) 267,60

3. Еліза Піцціні - Ребека Курті (Італія) 257,40