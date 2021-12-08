Джерело - Чемпіон.
У київському Центрі спорту Ліко на юніорському чемпіонаті світу 2021 року зі стрибків у воду 16-річна Ксенія Байло здобула золоту медаль.
Українка стала найкращою у стрибках із 3-метрового трампліна. Це вже восьма медаль України на цьому чемпіонаті. Раніше сьогодні Олексій Середа та Данило Аванесов здобули золоту медаль у синхронних стрибках із 10-метрової вишки.
Юніорський чемпіонат світу
Стрибки у воду
Дівчата, трамплін 3 м
Київ (Україна)
8 грудня 2021 року
1. Ксенія Байло (Україна) 390.15
2. Йоганна Краус (Німеччина) 367.00
3. Еліза Піцціні (Італія) 341.25