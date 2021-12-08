Байло стала кращою на 3-метровому трампліні

Джерело - Чемпіон.

У київському Центрі спорту Ліко на юніорському чемпіонаті світу 2021 року зі стрибків у воду 16-річна Ксенія Байло здобула золоту медаль.

Українка стала найкращою у стрибках із 3-метрового трампліна. Це вже восьма медаль України на цьому чемпіонаті. Раніше сьогодні Олексій Середа та Данило Аванесов здобули золоту медаль у синхронних стрибках із 10-метрової вишки.

Юніорський чемпіонат світу

Стрибки у воду

Дівчата, трамплін 3 м

Київ (Україна)

8 грудня 2021 року

1. Ксенія Байло (Україна) 390.15

2. Йоганна Краус (Німеччина) 367.00

3. Еліза Піцціні (Італія) 341.25