Гром та Терех зазнали трьох поразок на чемпіонаті світу з текболу

Джерело - Чемпіон.
Українці Іван Гром та Анастасія Терех програли три матчі на чемпіонаті світу з текболу в польській Ґливиці.
Гром і Терех після перемоги у першому турі над Хафезом та Чедід зазнали трьох поразок і не вийшли з групи.
Чемпіонат світу з текболу
Гливиці, Польща
8 грудня
Мікст-двійки
Алан Феррейра/Рафаела Вейга (Португалія) - Іван Гром/Анастасія Терех 2:0 (12:8, 12:5)
Олександр Обідін/Анна Крикова (Росія) - Іван Гром/Анастасія Терех 2:0 (12:5, 12:9)
Чаба Банік/Жанетт Янічек (Угорщина) - Іван Гром/Анастасія Терех 2:0 (12:1, 12:4)