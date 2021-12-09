Гром та Терех зазнали трьох поразок на чемпіонаті світу з текболу

Джерело - Чемпіон.

Українці Іван Гром та Анастасія Терех програли три матчі на чемпіонаті світу з текболу в польській Ґливиці.

Гром і Терех після перемоги у першому турі над Хафезом та Чедід зазнали трьох поразок і не вийшли з групи.

Чемпіонат світу з текболу

Гливиці, Польща

8 грудня

Мікст-двійки

Алан Феррейра/Рафаела Вейга (Португалія) - Іван Гром/Анастасія Терех 2:0 (12:8, 12:5)

Олександр Обідін/Анна Крикова (Росія) - Іван Гром/Анастасія Терех 2:0 (12:5, 12:9)

Чаба Банік/Жанетт Янічек (Угорщина) - Іван Гром/Анастасія Терех 2:0 (12:1, 12:4)