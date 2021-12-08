Україна здобула четверту золоту медаль на юніорському чемпіонаті світу

Середа здобув свою третю медаль

Джерело - Чемпіон.

На юніорському чемпіонаті світу зі стрибків у воду у Києві у синхронних стрибках з 10-метрової вишки золоті медалі здобули Олексій Середа та Данило Аванесов.

Сьогодні передостанній день змагань. Україна вже 7 медалей, причому Олексій Середа здобув три з них.

Юніорський ЧС-2021 зі стрибків у воду

Вишка 10 м

Синхронні стрибки

8 грудня

1. Олексій Середа/Данило Аванесов (Україна) 321.30

2. Максім Малофеєв/Сандро Рогава (Росія) 303.18

3. Діого Сілва/Каван Фігейредо Перейра (Бразилія) 298.47