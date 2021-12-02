Сім'я функціонера захворіла на коронавірус

Джерело - Чемпіон.

Президент UFC Дейна Вайт заразився коронавірусом.

Про це він розповів під час подкасту The Jim Rome.

"Ми з сім'єю поїхали до Мейна до мене додому на День Подяки – це наша традиція. Так хтось був заражений, ми повернулися, здали тести, і всі вони дали позитивний результат. У всій нашій сім'ї", - заявив функціонер.

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"Я побризкав евкаліптом і нічого не відчув. Відкрив пляшку евкаліпта, почав нюхати – нічого. Нюх пропав. Після цього я взяв телефон та зателефонував Джо Рогану", – сказав Уайт.

Нагадаємо, Рома втратила трьох гравців через коронавірус.