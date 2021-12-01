Леброн пропустить 10 днів через COVID-19

Лейкерс залишились без свого лідера

Форвард Лос-Анджелес Лейкерс Леброн Джеймс потрапив під дію протоколів НБА зі здоров'я та безпеки у зв'язку з пандемією коронавірусу.

Про це повідомляє Bleacher Report.

Відповідно до документа, баскетболісти не можуть грати, якщо вони отримали позитивний чи непереконливий результат тесту на коронавірус, а також якщо контактували з кимось із заражених.

Таким чином, Джеймс пропустить щонайменше чотири матчі свого клубу в регулярному чемпіонаті і зможе повернутися лише після того, як здасть два поспіль негативні тести на COVID-19.

Водночас у НБА заявили - потрапляння під дію протоколу не означає, що Леброн заразився коронавірусом.

Раніше, НБА дискваліфікувала Леброна Джеймса після брудної бійки.