Збірна Іспанії з футзалу знову обіграла Україну

Збірна Іспанії знову розгромила Україну

Джерело - Чемпіон.

Збірна України з футзалу поступилися збірній Іспанії у другому товариському поєдинку.

Синьо-жовті поступилися іспанцям й у другому спарингу, причому знову з рахунком 0:3.

Товариський матч

15 листопада

Іспанія — Україна 3:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 3 Борха, 2:0 - 21 Лозано, 3:0 - 26 Сесіліо

Іспанія: Ерреро — Райя, Борха, Адольфо, Сесіліо; Дідак, Ортіз, Естебан, Гомез, Солано, Лозано, Катела, Мелладо, Антоніо.

Україна: Савенко — Радевич, Малишко, Корсун, Білоцерківець; Ципун, Лебідь, Микитюк, Сірий, Абакшин, Журба, Фаренюк, Педяш.

Попереджені: Естебан (37) — Журба (29).

Раніше, збірна Іспанії розгромила Україну у товариському матчі.