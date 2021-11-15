Абраменко: Розумію, що йде агресія з боку Росії

Олімпійський чемпіон 2018 з фрістайлу Олександр Абраменко уточнив свою позицію щодо війни України з Росією.

Про це спортсмен розповів Військовому телебаченню України.

"Був здивований, коли побачив статтю в Інтернеті. Деякі моменти були перекручені, виставлені не так, як я вважаю.

Звичайно, я розумію, що йде агресія з боку Росії проти наших територій, які захищають наші воїни.

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Журналісти висвітлили так, ніби я не розумію, що відбувається. Я розумію, що все, що я міг би сказати, може бути неправильно сприйнято та використано Росією у пропагандистських цілях.

Від свого імені хочу подякувати всім військовослужбовцям, які перебувають на сході України та захищають нашу територію. Хочу побажати їм сили духу, терпіння та всім повернутися живими", - розповів Абременко.