Абраменко про Росію: Я все скептично сприймаю. Не знаю, кому вірити

Олімпійський чемпіон з фристайлу 2018-го року Олександр Абраменко не вважає Росію однозначним агресором.

Про це сказав сам спортсмен.

"Чи для мене однозначно, що Росія – агресор, який захопив Крим і розв'язав війну на сході України? Ні, неоднозначно. Не можу уточнювати. Те, що я бачу і мені розповідають, – а чи правда це? Точніше не так. Мені здається, що все це сплановано.

І не лише з нашого чи з їхнього боку. Є ще третя, четверта сторона, які у цьому зацікавлені.

Я все скептично сприймаю. Не знаю, кому вірити. Зрозуміло, коли показують, що коїться в АТО, мене злість бере. Але я адекватна людина. Якщо мене у дворі покусає один собака, я ж не буду потім усіх відстрілювати. Я не дуже цікавлюся цією ситуацією. Восьмий рік уже не можуть розв'язати питання. Не розумію, що відбувається.

Згоден, що були і триваліші війни. Але для мене, в принципі, незрозуміло, як можна воювати. Як можна не домовитися про щось? Тим паче із сусідами. Через це складно оцінювати все це, адже я не знаю суті, правди. Я нічого не знаю, тому відповідати важко", – сказав Абраменко.