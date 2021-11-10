Українець Куліш розгромив росіянина та здобув Кубок президента ISSF

28-річний український стрілець зміг виграти золоту нагороду

У польському Вроцлаві розіграли останні медалі першого Кубка президента Міжнародної федерації спортивної стрільби (ISSF).

Золоту нагороду Україні приніс віцечемпіон Олімпійських ігор-2016 Сергій Куліш. Спортсмен переміг у стрільбі з гвинтівки з трьох положень з 50 метрів.

У фіналі українець всуху обіграв росіянина Сергія Камєнського в останніх п'яти пострілах стоячи – 10:0 (по два за кожен постріл, що був влучнішим, ніж у опонента). Бронзу завоював хорват Міран Марічич.

Нагадаємо, Куліш посів 8 місце в фіналі Олімпіади у стрільбі з гвинтівки.