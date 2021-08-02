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Куліш посів 8 місце в фіналі Олімпіади у стрільбі з гвинтівки

Сьогодні 11:38 332 0
Українець помилився і вистрілив у чужу мішень
Куліш посів 8 місце в фіналі Олімпіади у стрільбі з гвинтівки
#Олімпійські ігри-2020, #Куліш

Джерело - Чемпіон.

Сергій Куліш завершив виступи у змаганнях зі стрільби з пневматичної гвинтівки на 50 метрів з трьох положень на Олімпійських іграх.

Українець помилився і вистрілив у чужу мішень, через що посів восьме місце у фіналі. Куліш завершив змагання з результатом 351.3 бали.

Перемогу зі світовим та олімпійським рекордом здобув китайський спортсмен Чжан Чанхун - 466 балів. Срібло завоював представник ОКР Сергій Каменський - 464.2, бронзу до скарбнички збірної Сербії додав Міленко Себич 448.2.

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