Український легкоатлет підтвердив маніпулювання з допінг-тестами у збірній України

Ігор Главан прокоментував порушення Національним антидопінговим центром правил WADA

Бронзовий призер чемпіонату світу-2013, український скороход Ігор Главан, підтвердив, що у збірній України з легкої атлетики відбувалися маніпуляції з допінг-тестуванням.

Про це розповів сам спортсмен.

"При цьому, якщо WADA брало аналізи, то ніколи нікого ніхто не попереджав. Вони приїздили як треба. Вони просто телефонують тобі зранку й кажуть: "Ось допінг-контроль". А що стосується національного допінг-контролю – то таке відбувалося. Деякі спортсмени обурювалися, запитували, чому так. А раптом хтось когось захоче підставити? Щось зробить чи підсипле препарат до тієї ж їжі чи води? Навіть мені спортсмени говорили: "Ігоре, а це правильно?" Я казав: "Ні, це неправильно, це порушення, про це треба говорити й писати.Але кому ми можемо писати, якщо навіть цей Національний антидопінговий центр пропагує таке?" – додав Главан.

Сам Главан також отримував такі дзвінки й спершу відмовлявся їхати кудись для того, щоб здати допінг-пробу, бо він "ні від кого нічого не приховує" і, за правилами, це до нього мають приїжджати. А йому, як каже атлет, відповідали, що "немає грошей приїздити", та ставили ультиматум: або приїжджаєш, або не поїдеш на змагання.

Главан відзначив, що не знає, якою була причина цих дій, але вважає, що схема побудована для того, щоб "прибирати тих, хто невгодний".

Нагадаємо, Україна може втратити національну антидопінгову лабораторію.