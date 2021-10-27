Через скандал про можливе порушення Національним антидопінговим центром України правил WADA﻿

Джерело - Чемпіон.

Україна може втратити національну антидопінгову лабораторію через скандал про можливе порушення Національним антидопінговим центром правил WADA.

Це буде найсуворішим покаранням за можливе порушення НАДЦУ правил Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA). За результатами розслідування WADA під назвою Операція Геркулес стало відомо, що український антидопінговий центр з 2012 року міг заздалегідь повідомляти спортсменів про збір допінг-проб.

Про це в коментарі Чемпіону розповів Ілля Скоропашкін, спортивний адвокат, засновник юридичної компанії ISKOR Lawyers.

“З одного боку, це справді серйозне порушення процедури Міжнародних Стандартів Тестування та Дослідження ВАДА та докази Операції Геркулес є переконливими. Для нашої країни ця ситуація має безліч ризиків, де найсуворішим буде відмова на ліцензування своєї національної антидопінгової лабораторії”, - сказав Ілля Скоропашкін. “Відповідно до Закону України "Про антидопінговий контроль", у нас уже рік має бути приміщення для лабораторії, але чиновники незабаром заявили, що пошук перенесено на кінець 2021 року, а отримання акредитації ВАДА відбудеться до 2023 року. Якщо брати до уваги прецедент суперечок з антидопінговими центрами, то, наприклад, у тому ж нещодавньому рішенні про зупинення ліцензії Московської антидопінгової лабораторії, головною причиною для ВАДА були встановлені маніпуляції з даними лабораторії та допінг-пробами спортсменів, що є одним із найгрубіших порушень. У випадку з НАДЦУ особливу увагу приділили тривалості недотримання процедури тестування та ризики, які з цим пов'язані. У той же час, експерти не знайшли забороненої речовини в жодній із проб, які використовуються під час розслідування. Це може бути ключовим моментом під час розгляду справи органами ВАДА”, - підсумував спортивний юрист. Нагадаємо, що Всесвітнє антидопінгове агентство оприлюднило звіт про порушення правил Національним антидопінговим центром України. Розслідування під назвою Операція Геркулес було розпочато у 2019 році та засвідчило, що НАДЦУ з 2012 року міг заздалегідь повідомляти спортсменів про збір допінг-проб.

WADA найближчим часом має ухвалити рішення за результатами цього розслідування. Щодо НАДЦУ порушено процес щодо його відповідності кодексу WADA.