Саладуха: Допінговий скандал? Україна не буде приховувати і відхрещуватися

Українська легкоатлетка та народний депутат України висловилася про ситуацію

Джерело - Чемпіон.

Нині дехто намагається розігнати у ЗМІ мегазраду і вже ставить хрест на участі українських спортсменів у всіх міжнародних змаганнях включно з Олімпіадою.

Про це заявив українська легкоатлетка та народний депутат України Ольга Саладуха.

"У всіх на вустах гучний скандал щодо оприлюднених WADA (Всесвітнє антидопінгове агентство) даних про маніпуляції з допінг-пробами в Україні. Важливо, що була негайна реакція Національного антидопінгового центру – його керівництво пішло у відставку. Тобто якщо проблеми дійсно є, Україна не буде їх приховувати та від них відхрещуватися. Одночасно, дехто сьогодні намагається розігнати у ЗМІ мегазраду і вже ставить хрест на участі українських спортсменів у всіх міжнародних змаганнях включно з Олімпіадою. Гадаю, такі висновки робити передчасно, адже ми ще не маємо остаточно звіту WADA, де будуть міститися фінальні висновки. Але українській спортивній спільноті теж не слід сидіти склавши руки. Потрібне паралельне внутрішнє розслідування, яке повинно бути об’єктивним і неманіпулятивним. Переконана, що переважна більшість наших спортсменів не зацікавлена у вживанні заборонених речовин. Адже особистий престиж та репутація важливіша за перемогу, що здобута нечесним шляхом. Тож раджу усім вгамувати емоції та долучитися до з’ясування істин", - зазначила Саладуха.

Нагадаємо, Україна може втратити національну антидопінгову лабораторію.