Українські фігуристи завоювали медалі на Меморіалі Дениса Тена

Джерело - Чемпiон.
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У танцях на льоду срібло в Олександри Назарової та Максима Нікітіна. Вони набрали на 6,42 балів менше, ніж переможці з Росії Анастасія Скопцова та Кіріл Альошин.
Зазначимо, що бронзу виборола Анастасія Шаботова, яка здобула 175,21 бал серед жінок. Переможниця з Білорусії Вікторія Сафонова випередила українку майже на 15 балів.
Танці на льоду
1. Анастасія Скопцова – Кіріл Альошин (Росія) – 195,06
2. Олександра Назарова – Максим Нікітін (Україна) – 188,64
3. Єлизавета Худайбердієва – Єгор Базін (Росія) – 186,80
Жінки
1. Вікторія Сафонова (Білорусь) – 190,06
2. Катерина Рябова (Азербайджан) – 179,59
3. Анастасія Шаботова (Україна) – 175,21