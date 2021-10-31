Українські фігуристи завоювали медалі на Меморіалі Дениса Тена

У парних змаганнях перемогу здобули росіяни

Джерело - Чемпiон.

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У танцях на льоду срібло в Олександри Назарової та Максима Нікітіна. Вони набрали на 6,42 балів менше, ніж переможці з Росії Анастасія Скопцова та Кіріл Альошин.

Зазначимо, що бронзу виборола Анастасія Шаботова, яка здобула 175,21 бал серед жінок. Переможниця з Білорусії Вікторія Сафонова випередила українку майже на 15 балів.

Танці на льоду

1. Анастасія Скопцова – Кіріл Альошин (Росія) – 195,06

2. Олександра Назарова – Максим Нікітін (Україна) – 188,64

3. Єлизавета Худайбердієва – Єгор Базін (Росія) – 186,80

Жінки

1. Вікторія Сафонова (Білорусь) – 190,06

2. Катерина Рябова (Азербайджан) – 179,59

3. Анастасія Шаботова (Україна) – 175,21