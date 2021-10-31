Усі результати UFC 267

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В Абу-Дабі відбувся турнір зі змішаних єдиноборств UFC 267
Усі результати турніру:
Основний кард
Гловер Тейшейра переміг Яна Блаховича задушливим прийомом у 2-му раунді
Пьотр Ян переміг Корі Сандхагена одноголосним рішенням суддів
Іслам Махачов переміг Дена Гукера больовим прийомом у 1-му раунді
Олександр Волков переміг Марчина Тибуру одноголосним рішенням суддів
Хамзат Чимаєв переміг Лі Джингліанга задушливим прийомом у 1-му раунді
Магомед Анкалаєв переміг Волкана Оздеміра одноголосним рішенням суддів
Попередній кард
Аманда Рібас перемогла Вірну Яндіробу одноголосним рішенням суддів
Зубайра Тухугов переміг Рікардо Рамоса одноголосним рішенням суддів
Альберт Дураєв переміг Романа Копилова одноголосним рішенням суддів
Елізеу Заліскі дос Сантос переміг Бенуа Сен-Дені одноголосним рішенням суддів
Міхал Олексійчук переміг Шаміля Гамзатова технічним нокаутом у 1-му раунді
Лерон Мерфі переміг Маквана Амірхані нокаутом у 2-му раунді
Ален Амедовскі переміг Ху Яоцзуна задушливим прийомом у 3-му раунді
Тагір Уланбеков переміг Аллана Насименту окремим рішенням суддів