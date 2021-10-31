Ян переміг Сендхагена і став тимчасовим чемпіоном світу

Перемога одноголосним рішенням суддів

Джерело - Чемпiон.

30 жовтня в Абу-Дабі відбувся турнір UFC 267. У головному поєдинку вечора за тимчасовий титул чемпіона UFC у найлегшій вазі зійшлися Пьотр Ян та Корі Сендхаген. Бій тривав усі п'ять раундів. Спочатку російський боєць поступався, проте зміг забрати другу половину зустрічі, як наслідок - перемога одноголосним рішенням суддів 49-46, 49-46, 49-46.

Важливо: Легендарний український спортсмен виграв чемпіонат Європи з армреслінгу

Титул абсолютного чемпіона UFC у найлегшій вазі належить Алджамейну Стерлінгу зі США. Він отримав його навесні 2021 року після перемоги над Яном, який тоді був чинним чемпіоном, проте був дискваліфікований за використання забороненого прийому: він ударив суперника коліном у голову.

30 жовтня Стерлінг мав захищати титул, але незадовго до поєдинку заявив, що не зможе зробити цього за станом здоров'я. UFC призначив Яну іншого суперника, ним став американець Корі Сендхаген.