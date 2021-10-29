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Болт назвав найперспективнішого легкоатлета планети

Сьогодні 14:02 154 0
Болт назвав найперспективнішого легкоатлета планети

Джерело - Чемпiон.

Канадський легкоатлет Андре де Грассе - це спортсмен, який може залишити свій слід в історії легкої атлетики.

Так вважає восьмиразовий олімпійський чемпіон Усейн Болт.

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"Андре Де Грассе найбільш послідовний у плані своїх цілей. Він завжди на п'єдесталі пошани, коли знаходиться в формі. Якщо він продовжить в тому ж дусі, то буде тим хлопцем, за яким буде по-справжньому цікаво стежити, він буде тим суперником, якого всі захочуть обійти. Всі інші зараз не особливо послідовні: вони підіймаються і опускаються у своїх результатах, виграють одну гонку і програють наступну. Вся справа в цьому ", - сказав Болт.

На Олімпійських іграх - 2020 на Токіо (Японія) канадець Андре Де Грассе завоював бронзу на дистанції 100 метрів і золото на 200-метрівці.

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