Болт назвав найперспективнішого легкоатлета планети

Канадський легкоатлет Андре де Грассе - це спортсмен, який може залишити свій слід в історії легкої атлетики.

Так вважає восьмиразовий олімпійський чемпіон Усейн Болт.

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"Андре Де Грассе найбільш послідовний у плані своїх цілей. Він завжди на п'єдесталі пошани, коли знаходиться в формі. Якщо він продовжить в тому ж дусі, то буде тим хлопцем, за яким буде по-справжньому цікаво стежити, він буде тим суперником, якого всі захочуть обійти. Всі інші зараз не особливо послідовні: вони підіймаються і опускаються у своїх результатах, виграють одну гонку і програють наступну. Вся справа в цьому ", - сказав Болт.