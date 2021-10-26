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Оргкомітет Олімпіади-2022 презентував дизайн медалей

Сьогодні 19:56 73 0
До старту Олімпіади залишилось 100 днів
Оргкомітет Олімпіади-2022 презентував дизайн медалей
#Олімпіада

Джерело - ukrinform.ua.

Організаційний комітет зимової Олімпіади-2022 у Пекіні (Китай) презентував комплект нагород, які вручатимуться переможцям та призерам Олімпійських та Паралімпійських ігор.

Про це повідомляє Beijing 2022.

"Представлено дизайн медалей, які вручатимуться на Іграх", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що презентація дизайну медалей відбулася у вівторок, 26 жовтня, рівно за 100 днів до початку самих змагань.

XXIV зимові Олімпійські ігри відбудться з 4-го по 20 лютого 2022 року в Пекіні, Паралімпійські - з 4-го по 13 березня.

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