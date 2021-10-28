Гутцайт: Спортсмени та тренери отримали 200 млн гривень на підготовку до Олімпіади

Міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт назвав суми, які були виділенні для українських спортсменів.

Про це розповів сам функціонер.

"Спортсмени та тренери у 2021 році отримали майже 200 млн грн на підготовку до Олімпійських ігор у Пекіні

Сьогодні організував зустріч з федераціями із зимових видів спорту, які будуть брати участь у XXIV зимових Олімпійських іграх-2022 в Пекіні. Основне питання: чи задовільнило Міністерство всі потреби для спортсменів?

На сьогодні Мінмолодьспорту повністю забезпечило закупки спортивного обладнання й інвентарю та проведення відповідних зборів. Крім того, держава призначила 12 стипендій Кабміну для видатних тренерів, які забезпечують підготовку спортсменів до участі у зимових Олімпійських іграх. Особисто я готов підключатися до всіх питань пов’язаних з нашими спортсменами та тренерами.

Звісно, розумію, що головне завдання держави - розбудувати спортивну інфраструктуру для ще якіснішої підготовки наших спортсменів. На жаль, майже всі роки незалежності України цим питанням ніхто не опікувався. Але, маючи велику підтримку безпосередньо від Глави держави, ми активно змінюємо ситуацію та вже через декілька років ви зможете побачити зовсім іншу картину. Тим паче, вже повним ходом розбудовується сучасний біатлонний комплекс у Івано-Франківській області (с. Поляниця)!

До головних зимових Ігор залишилося не так багато часу. Мінмолодьспорту виконало всі свої обіцянки перед федераціями. Бажаємо удачі, достойних виступів та очікуємо результат!", - відзначив Гутцайт.