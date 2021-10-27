Антидопінгове агенство України залишилося без керівництва після розслідування WADA

Національна антидопінгова організація України (НАДЦ) потрапила в скандал

Джерело - Чемпіон.

Керівництво Національної антидопінгової організації України залишилося без своїх посад після оприлюдненням Всесвітньою антидопінговою агенцією результатів розслідування, в яких вказується на порушення міжнародних стандартів.

Про це розповів глава Міністерство молоді та спорту України Вадим Гутцайт.

"Національна антидопінгова організація України порушила міжнародний стандарт тестування. Тому, вже сьогодні, директор НАДЦ Іван Курліщук та його заступник Ярослав Кручек подали у відставку. Міністерство заявляє, що займає чітку позицію у боротьбі з допінгом і нікому не дозволимо порушувати антидопінгові правила. Реакція на порушення буде миттєвою та жорсткою", - розповів Гутцайт.

Нагадаємо, Україна може втратити національну антидопінгову лабораторію.