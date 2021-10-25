Магучіх могла змінити громадянство

Бронзова призерка Олімпіади в Токіо Ярослава Магучіх мала варіанти для зміни громадянства.

Про це розповіла сама спортсменка.

"Мені пропонували, але я не думала, відразу відмовилася. Була проблема в тому, щоб в університет поїхати разом з тренером. Зараз я там поступлю, наприклад, в Стенфордський університет, але, а як з тренером? Як я буду взагалі займатися, якщо у мене основний тренер Тетяна Володимирівна Степанова.

Я не бачу себе в якійсь іншій країні. Жити, вчитися - не бачу взагалі. Подорожувати - так, жити - тільки в Україні. Зараз у мене така точка зору, я не знаю, що буде через 10-15 років.

Мені пропонували переїхати виступати за них, тренеру писали і дзвонили. Але ні. Німеччина кликала. З Кіпру дзвонили, Америка кликала, а так багато країн, але коли ти навіть не зациклюєшся на цьому - запропонували і запропонували, все, ну куди", - сказала Магучіх.