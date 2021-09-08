Магучіх стала другою у фіналі Діамантової ліги

Українка вперед пропустила Ласіцкене

Джерело - Чемпіон.

У фіналі Діамантової ліги в стрибках у висоту серед жінок українка Ярослава Магучіх посіла друге місце.

Ярослава подолала планку 2,03 метри. Це її найкращий результат у сезоні.

Переможницею змагань з результатом 2,05 метри стала Марія Ласіцкене (Росія). Третє місце посіла Нікола Макдермотт (Австралія).

У цьому фіналі виступала ще одна українська легкоатлетка - Ірина Геращенко посіла четверте місце (результат 1,96 м).

Завтра, 9 вересня, у фіналі Діамантової ліги змагатиметься чинний переможець Діамантової ліги Андрій Проценко та фіналістки Олімпійських ігор з бігу на 400 метрів з бар’єрами Анна Рижикова й Вікторія Ткачук.