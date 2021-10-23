Жіноча збірна України з футзалу знищила Бельгію у відборі на Євро-2022

Збірна України з футзалу виграла другий матч поспіль у відборі на Євро-2022

Джерело - Чемпіон.

Жіноча збірна України з футзалу зіграла свій другий матч у відборі на чемпіонат Європи-2022.

Усі ігри в групі 3, де змагаються українки, приймає Боско-Арена у Львові. Так, у першій зустрічі "синьо-жовті" здобули непросту перемогу над Чехією з мінімальною перевагою (5:4), а тепер розгромили команду Бельгії.

Завдяки цій перемозі Україна вийшла на перше проміжне місце у групі 3. Українки мають однакову кількість очок із фінками, однак випереджають суперниць показником різниці голів.

Євро-2022 з футзалу серед жінок

Основний раунд відбору, Група 3

22 жовтня

Україна — Бельгія 7:0 (3:0)

Голи: 1:0 - 7 Форсюк, 2:0 - 16 Форсюк, 3:0 - 18 Сидоренко, 4:0 - 26 Шульга, 5:0 - 34 Кліпаченко, 6:0 - 34 Дубицька, 7:0 - 36 Дубицька

Україна: Кіслова — Сагайдачна, Шульга, Гриценко, Дубицька, Форсюк, Кліпаченко, Кирильчук, Воловенко, Сидоренко, Бурлаченко, Рубан.