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Верняєв емоційно відреагував на медаль Ковтуна

Сьогодні 12:25 212 0
Олег Верняєв прокоментував бронзу Ковтуна на чемпіонаті світу
Верняєв емоційно відреагував на медаль Ковтуна
#Ковтун

Джерело - Чемпіон.

Український гімнаст Олег Верняєв оцінив успіх Іллі Ковтуна на чемпіонаті світу зі спортивної гімнастики.

Про це розповів сам гімнаст.

"Ой, що коїться. Можна було б сказати, що це історична медаль, але ні, швидше за все, це результат системної стабільної роботи людей, які пашуть в залі, а не розповідають, що їм завжди хтось заважає.

Важливо: Ковтун - бронзовий призер чемпіонату світу в Японії

Хочу привітати всю нашу команду. Звичайно, дивитися змагання складніше, ніж виступати, але дуже пишаюся вами. У 18 років виграти таку важливу медаль багатоборства на чемпіонаті світу – це вже круто", - розповів Верняєв.

 Також, Верняєв  виклав додатковий коментар в Instagram:

"Є питання? Скільки ще потрібно доводити, що ці люди працюють, а інші тільки пи..ять? А страждають від цього ті, хто все життя виступав за Україну, а не за інші країни", - відзначив Верняєв.

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Публикация от Oleg Verniaiev (@verniaiev13)

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