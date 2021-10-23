Верняєв емоційно відреагував на медаль Ковтуна

Український гімнаст Олег Верняєв оцінив успіх Іллі Ковтуна на чемпіонаті світу зі спортивної гімнастики.

Про це розповів сам гімнаст.

"Ой, що коїться. Можна було б сказати, що це історична медаль, але ні, швидше за все, це результат системної стабільної роботи людей, які пашуть в залі, а не розповідають, що їм завжди хтось заважає.

Важливо: Ковтун - бронзовий призер чемпіонату світу в Японії

Хочу привітати всю нашу команду. Звичайно, дивитися змагання складніше, ніж виступати, але дуже пишаюся вами. У 18 років виграти таку важливу медаль багатоборства на чемпіонаті світу – це вже круто", - розповів Верняєв.