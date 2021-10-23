Верняєв емоційно відреагував на медаль Ковтуна

Джерело - Чемпіон.
Український гімнаст Олег Верняєв оцінив успіх Іллі Ковтуна на чемпіонаті світу зі спортивної гімнастики.
Про це розповів сам гімнаст.
"Ой, що коїться. Можна було б сказати, що це історична медаль, але ні, швидше за все, це результат системної стабільної роботи людей, які пашуть в залі, а не розповідають, що їм завжди хтось заважає.
Важливо: Ковтун - бронзовий призер чемпіонату світу в Японії
Хочу привітати всю нашу команду. Звичайно, дивитися змагання складніше, ніж виступати, але дуже пишаюся вами. У 18 років виграти таку важливу медаль багатоборства на чемпіонаті світу – це вже круто", - розповів Верняєв.
Також, Верняєв виклав додатковий коментар в Instagram:
"Є питання? Скільки ще потрібно доводити, що ці люди працюють, а інші тільки пи..ять? А страждають від цього ті, хто все життя виступав за Україну, а не за інші країни", - відзначив Верняєв.
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