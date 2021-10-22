18-річний Ілля Ковтун вперше у кар'єрі виступав на дорослому чемпіонаті світу.

Джерело - Чемпіон.

Українець Ілля Ковтун здобув бронзу в багатоборстві на дебютному чемпіонаті світу зі спортивної гімнастики.

У Кітакусю (Японія) Ковтун у найпрестижнішому виді програми набрав за виступи у вільних вправах, на коні, кільцях, в опорному стрибку, на брусах та поперечині 84,899 бала та посів третє місце.

Золоту медаль з результатом 87,981 бала виграв китаєць Чжан Бохеном. Срібло у японця Дайкі Хасімото, який набрав на 0,017 пункти менше переможця.

Це друга медаль України у багатоборстві на чемпіонатах світу, у 2019 року бронзу здобув Олег Верняєв.