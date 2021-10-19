Олімпійський вогонь передали організаторам Ігор-2022

Джерело - ukrinform.ua.
Запалений у Стародавній Олімпії олімпійський вогонь передали на урочистій церемонії організаторам зимових Олімпійських ігор у Пекіні 2022 року.
Про це повідомляє Xinhua.
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Церемонія відбулася на стадіоні Панатінаїкос в Афінах. Президент Грецького олімпійського комітету і член МОК Спірос Капралос передав факел з вогнем китайській делегації.
XXIV зимові Олімпійські ігри відбудуться з 4 по 20 лютого 2022 року. Після цього відбудуться зимові Паралімпійські ігри.