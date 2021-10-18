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В Афінах відбулася акція протесту проти проведення Олімпійських ігор-2022 у Пекіні

Сьогодні 13:31 Віктор Слюсаренко 45 0
В Афінах відбулася акція протесту проти проведення Олімпійських ігор-2022 у Пекіні
#Пекін

Джерело - Чемпіон.

В Афінах (Греція) відбулася акція протесту проти проведення Олімпійських ігор - 2022 в Пекіні (Китай).

Двоє молодих дівчат - 18 і 22 років - намагалися повісити на будівельних лісах Акрополя тибетський прапор, скандуючи при цьому гасла Бойкот Пекіну-2022, Немає свободи - немає ігор і Вільний Тибет.

Грецька поліція затримала дівчат через 10 хвилин. Вони виявилися студентками США, одна родом з Тибету, друга - з Гонконгу. Обидві є учасницями кампанії Ні Пекіну-2022.

"Настав час, щоб міжнародна спільнота і всі совісні люди заявили про свою позицію і бойкотували Пекін-2022. Все інше буде явним схваленням режиму геноциду в Китаї. МОК посилає світу сигнал про те, що можна закривати очі на геноцид і злочини проти людяності в Гонконзі, Тибеті, Східному Туркестані і Південної Монголії", - наводить заяву студенток Washington Post.

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