Українська спортсменка може змінити громадянство

Чемпіонка зі змішаних бойових мистецтв, чемпіонка світу з кікбоксингу та тайського боксу, боєць ММА Олена Овчинникова обдумує можливість прийняти громадянство іншої країни.

Про це сказала сама спортсменка.

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"Останнім часом часто замислююся, чому б не поїхати за кордон і не виступати під прапором іншої країни. Там у мене набагато більше визнання і плюсів. Зараз я у роздумах. Ще є час, поки я заліковую травму, спробую далі стукати у двері різних установ. Але, якщо нічого не вийде, я все ж залишу нашу країну", — сказала Овчинникова.