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Старікова зупинилась за крок від медалі на чемпіонаті Європи

Сьогодні 16:54 255 0
Українка поступилася Фрідріх
Старікова зупинилась за крок від медалі на чемпіонаті Європи
#Старікова

Джерело - Чемпіон.

Срібна призерка Олімпіади у Токіо Олена Старікова на чемпіонаті Європи з велотреку у Гренхемі (Швейцарія) стала четвертою у спринті.

Олена Старікова потрапила у півфінал, де на неї чекала серйозна суперниця - німкеня Лея Софі Фрідріх. Цікаво, що саме цю велогонщицю Олена здолала у чвертьфіналі Олімпіади-2020.

Цього разу німкеня взяла реванш. Перший заїзд був за українкою, але у двох наступних Фрідріх святкувала успіх. Старікова потрапила у бронзові заїзди. Її суперницею у боротьбі за третє місце стала представниця Франції Матільда Грос.

На жаль, два заїзди були на користь француженки. Олені не вистачило до перемоги якихось 0,040 та 0,045 секунди відповідно.

Раніше, Старікова розповіла скільки коштує її велосипед.

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