Старікова розповіла скільки коштує її велосипед

Велосипед срібної призерки Олімпіади-2020 у велотреку Олени Старікової коштує 10 тис. євро

Про це розповіла сама спортсменка.

"Він, як Феррарі в світі велоспорту - французька фірма Look. Цей велосипед створений перемагати. Там все якось полегшено, як конструктор збирається. Коштує це, чесно, ось зараз скажу суму, а вона буде неправильною. Начебто, він коштує 10 тис. євро. На Олімпіаді я ніяк не відчувала, що у мене щось десь гірше. Колеса, ланцюг - все було на вищому рівні. Спасибі, що мені це забезпечили. Це крутий велосипед", - сказала трекова велогонщиця Олена Старікова.