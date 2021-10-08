Чотириразовий призер конкурсу Містер Олімпія загадково помер у 37 років

Джерело - Чемпiон.

Чотириразовий бронзовий призер конкурсу Містер Олімпія, американський бодібілдер Джордж Петерсон помер у віці 37 років.

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Про це повідомляється в офіційному сайті турніру.

За інформацією видання Evolution of bodybuilding, Петерсона виявили мертвим у номері готелю члени його команди. Напередодні Джордж виглядав абсолютно здоровим, в останньому відео на своїй сторінці в Instagram він розповів про свою дієту і тренуваннях.

У 2008 році Петерсон став бодібілдером. Професійно він почав займатися цим видом в 2017 році. У 2019 він переміг на конкурсі Arnold Classic в дисципліні Classic Physique. У 2020 році він завоював четверту бронзу на конкурсі Містер Олімпія і вважався одним з головних претендентів на перемогу 2021-го.