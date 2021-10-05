Помер легендарний український легкоатлет

Спортсмену було 69 років

Джерело - Чемпіон.

Олімпійський чемпіон зі стрибків у довжину Валерій Підлужний помер 4 жовтня у Донецьку. Йому було 69 років.

На цей час причина смерті не уточнюється.

Валерій Підлужний 3 рази брав участь в Олімпійських іграх (1972, 1976, 1980). У 1980 році на Олімпіаді в Москві завоював бронзову медаль. Ставав чемпіоном Європи в 1974 році, а також виграв дві срібні медалі на чемпіонаті Європи з легкої атлетики в закритих приміщеннях (1976, 1979). Двічі перемагав на літніх Універсіадах (1973, 1979).

Його особистим рекордом був результат - 8,20 метра.