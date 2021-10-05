Українські дайвери зібрали нагороди на чемпіонаті світу

Джерело - СКУ.

Українські спортсменки-дайверки Наталія Жаркова та Катерина Садурська здобули золоту, срібну та бронзову медалі на чемпіонаті світу з фрідайвінгу Kaş Başka, що відбувається в Каші, у турецькій Анталії.

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Про це повідомляється на офіційному сайті змагань.

У жіночих змаганнях у категорії постійна вага без ластів (CNF) "золото" здобула спортсменка Наталія Жаркова з України з результатом 65 метрів, "срібло" — українка Катерина Садурська з результатом 55 метрів. Третє місце у представниці Туреччини Ярен Тюрк — 47 метрів.

У категорії постійна вага з ластами (CWT-BF) Наталія Жаркова здобула бронзову медаль з результатом занурення на 94 метри, встановивши національний рекорд. Перше місце у цій категорії здобула словенка Аленка Артнік із результатом 106 метрів, срібна медаль в італійки Алесії Зекіні з результатом 105 метрів. Обидві встановили світовий рекорд. У цій категорії Катерина Садурська увійшла у десятку найкращих з фінальним результатом 48 метрів (фактичним 56 метрів).

Українець Деніс Поливяний увійшов до десятки найкращих у змаганнях з вільного занурення з фінальним результатом 54 метри (фактичним 60 метрів).

Змагання відбувалися за категоріями вільне занурення, постійна вага з ластами, з моноластою, без ластів.