У Києві відбудеться традиційний турнір з єдиноборств

Джерело - СКУ.

14 жовтня о 15:00 в київському спортивному комплексі Меридіан відбудеться головна спортивна подія в світі українських єдиноборств — Ukrainian Combat Games: road to Birmingham.

Важливо: Усик - другий найкращий боксер світу незалежно від вагових категорій

Це вже восьмі Комбат Геймс. Раніше турнір приймали Київ, Бровари, Харків, Львів.

Під час заходу будуть розіграні нагороди UCG в 6 видах спорту: карате, джиу-джитсу, кікбоксингу, сумо, ушу і таїландському боксі Муей-Тай. Саме ці бойові види спорту будуть представлені в програмі Всесвітніх ігор, які у 2022 році відбудуться в Бірмінгемі, США. Більше того, Україна вже має ліцензії в усіх з них.