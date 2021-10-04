Збірна України здобула 48 медалей на молодіжному Євро з важкої атлетики

Вражаючий результат українців

Збірна України з важкої атлетики завоювала 48 медалей на чемпіонаті Європи серед юніорів і молоді, що завершився у фінському місті Рованіемі.

Українські спортсмени виграли 19 золотих нагород. Такий результат дозволив збірній посісти третє місце в медальному заліку, поступившись лише Росії (76 медалей) та Вірменії (43).

Усі медалі збірної України

Золото:

Юніори: Світлана Самуляк (до 55 кг, ривок, поштовх, сума), Каміла Конотоп (до 59 кг, ривок, поштовх, сума), Максим Москвін (до 81 кг, поштовх), Богдан Гоза (до 109 кг, ривок, поштовх, сума)

U23: Марія Гангур (до 59 кг, ривок, поштовх, сума), Анастасія Манєвська (до 81 кг, ривок, поштовх, сума), Валентина Кісіль (понад 87 кг, ривок), Павло Заліпський (до 61 кг, ривок), Олексій Хандусь (до 102 кг, поштовх)

Срібло:

Юніори: Ольга Івженко (до 55 кг, ривок, поштовх, сума), Аліна Захарченко (до 59 кг, сума), Євген Бурбала (понад 109 кг, ривок, сума), Ілля Москаленко (до 96 кг, поштовх)

U23: Ганна Панова (до 64 кг, ривок), Аліна Кіричук (до 76 кг, поштовх), Павло Заліпський (до 61 кг, поштовх, сума), Віталій Смочек (до 81 кг, ривок), Олексій Хандусь (до 102 кг, сума)

Бронза

Юніори: Аліна Захарченко (до 59 кг, поштовх), Євгенія Росінська (до 71 кг, поштовх), Ельвіра Борозна (до 81 кг, поштовх), Анастасія Власенко (понад 87 кг, ривок, сума), Олег Ніколаєнко (до 89 кг, ривок), Максим Домбровський (до 96 кг, ривок, поштовх), Ілля Москаленко (до 96 кг, сума), Євген Бурбала (понад 109 кг, поштовх)

U23: Аліна Кіричук (до 76 кг, ривок, сума), Віталій Смочек (до 81 кг, сума), Олег Ганзенко (понад 109 кг, ривок, поштовх, сума).

Раніше повідомлялося, що чемпіонка Європи дискваліфікована на 8 років за допінг.