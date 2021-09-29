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Чемпіонка Європи дискваліфікована на 8 років за допінг

Сьогодні 19:54 779 0
Термін відсторонення завершиться 9 травня 2029 року
Чемпіонка Європи дискваліфікована на 8 років за допінг
#Костова

Джерело - Чемпіон.

Азербайджанська штангістка Боянка Костова покарана восьмирічною дискваліфікацією за вживання допінгу.

Про це повідомляє офіційний сайт Міжнародної федерації важкої атлетики.

Під час чемпіонату Європи, який проходив навесні цього року в Москві, в організмі спортсменки був виявлений метаболіт станозолола. Термін дискваліфікації 28-річної Костової відраховується з 10 травня 2021 року і завершиться 9 травня 2029 року.

Костова - чемпіонка Європи у вазі до 59 кг.

Нагадаємо, російський легкоатлет затриманий з наркотиками у Санкт-Петербурзі.

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